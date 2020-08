Studeren in coronatijd: 'Met z'n allen op de bar dansen is er nu niet bij'

‘Bij ons dispuut maak je vrienden voor het leven. Zeker in deze tijd’

Sabine Vonk (23) is voorzitter van damesdispuut Inana in Breda. Dat is opgericht in 2013 en telt 55 leden. Het dispuut is gelieerd aan de opleidingen hotelmanagement en facility management van de Breda University of Applied Sciences (BUas). ,,Bij een dispuut maak je vriendinnen voor het leven. We ondersteunen elkaar tijdens onze studie en met het bouwen van een netwerk, voor stage of een baan.’’

Hoe anders ziet de introductieweek er dit jaar uit voor jullie?

,,Normaal organiseren we tijdens de introweek van de Breda University een spel. Dan leer je geïnteresseerde meiden kennen en ga je met een aantal van hen borrelen of ergens op stap.

Vervolgens is er een ontgroeningsperiode, maar daar kan ik niets over vertellen. Alleen dat het er niet zo heftig aan toegaat als je weleens in het nieuws hoort of leest. Dit jaar staan we twee uur in een stand op de disputenmarkt van de BUas, om te laten zien wie we zijn. Daarnaast hebben we een promotiefilmpje gemaakt.’'

Krijgen jullie zo wel voldoende leden?

,,Studentenverenigingen moeten vaak in één keer in groten getale nieuwe leden binnenhalen. Wij krijgen er jaarlijks maar zo’n zes nieuwe leden bij, dus zoveel druk voelen wij nog niet. We hebben wel al een plan liggen. Maar het is nog even afwachten wat er wel of niet kan, de regels veranderen met de week en de dag.’'

Waarom zou iemand zich in deze tijd tóch moeten aansluiten bij een dispuut?

,,Het is nu, denk ik, moeilijk om in Breda je weg te vinden. Je komt in een stad waar je niets of niemand kent. Op school komen de studenten waarschijnlijk ook niet veel. Bij ons kun je echt een vriendschap opbouwen. Het is dus zeker in deze tijd een toegevoegde waarde om bij een dispuut of studentenvereniging te gaan.’'

Hoe zorgen jullie ervoor dat de nieuwe studenten zich zo snel mogelijk en op een coronaveilige manier thuisvoelen in Breda?