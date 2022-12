Studentenwoningen op campus: Breda zit in de ‘medewerkingsstand’, maar wacht plannen af

BREDA - Het plan om op de campussen van Avans en BUas in Breda studentenwoningen te bouwen wordt enthousiast onthaald door het stadsbestuur. Toch is er één groot knelpunt: waar laten de nieuwe bewoners hun auto?

Duitse en Belgische studenten die in Breda een opleiding volgen aan de Avans Hogeschool of de Breda University of applied sciences (BUas) hebben bijna allemaal een auto. Dat misverstand over internationale studenten moest wethouder Arjen van Drunen toch even uit de wereld helpen.

Norm bijstellen

Tijdens een vergadering van de raad werd namelijk de indruk gewekt dat studenten uit het buitenland zelden in het bezit zijn van een auto. En als er minder auto’s zijn, dan kan de parkeernorm misschien worden bijgesteld, zodat er sneller kan worden gebouwd.

Maar zo werkt het dus niet. Er zijn volgens Van Drunen genoeg studenten die wél met de auto komen om de norm van 0,2 auto’s per studentenkamer te handhaven.

Eigen terrein

Het was een reactie op vragen die werden gesteld naar aanleiding van een artikel in BN DeStem over de wens van de opleidingen om op eigen terrein te bouwen en tegen welke problemen ze daarbij aanlopen.

Quote We zitten helemaal in de medewer­kings­stand. Arjen van Drunen, wethouder Onderwijs Breda Bovendien hebben de fracties ruim een jaar geleden gevraagd om een onderzoek naar de komst van studentenwoningen op de campussen. Tot nu toe zonder resultaat.

Het is niet dat de wethouder niet aan de slag wil, zei hij tijdens een vergadering van de raad. Beter nog, laat de opleidingen maar met een initiatiefplan komen, want ‘we zitten helemaal in de medewerkingsstand’. Daarom is Van Drunen ook bereid om bijvoorbeeld in Den Bosch te kijken hoe het daar gaat met de huisvesting van studenten op de Avans-campus in die stad.

Omvang van de plannen

Maar er blijft een belangrijk knelpunt overeind: parkeren. Van Drunen: ,,Daar kunnen we pas mee aan de slag als we de omvang van de plannen kennen. En die moeten we nog krijgen.”