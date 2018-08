Studentenkamers Breda vaak 'Dutch Only': 'Soms krijgen internationale studenten niet eens een reactie'

,,Het komt erg vaak voor dat kamers Dutch Only zijn”, laat het bestuur van het Erasmus Student Network (ESN) Breda weten. De internationale studentenvereniging zit sinds 2016 in de stad gevestigd.

,,Soms staat het in de beschrijving van de kamer, maar het komt ook voor dat de nieuwe internationale studenten dit pas te weten komen nadat ze met de verhuurder of huisgenoten hebben gepraat. We horen zelfs vaak dat internationale studenten negen van de tien keer niet eens een reactie krijgen als ze reageren op een kamer.”

En da's een probleem: ,,Een Nederlandse student kan thuis blijven wonen en heen en weer reizen tot de kamer is gevonden, maar voor een internationale student is dit onmogelijk.”

Steeds meer internationals, maar ook meer plek

Volgens Nuffic, de organisatie voor internationalisering in onderwijs, studeerden er afgelopen jaar bijna 1400 internationale studenten in Breda. En als je het aan de hogescholen vraagt, gaat dat aantal in de komende jaren alleen maar groeien.



Maar een woning vinden kan pittig zijn als international. Serge Mouthaan, woordvoerder van Avans Hogeschool: ,,Het is elk jaar een uitdaging om voldoende huisvesting, vooral shortstay, voor internationale studenten te vinden. Maar vorig jaar hebben we bijna alle internationale studenten kunnen huisvesten.” '

De krapte op de Bredase markt is minder aan het worden, vertelt Joyce Seegers, hoofd van het Student Office van het NHTV: ,,Sinds de oplevering van complexen Tramsingel en NAC-stadion zijn er vierhonderd eenheden bij gekomen.”



Dat helpt. Maar niet voor alles. Want niet iedereen zit te wachten op een internationale huisgenoot, merkt Seegers ook: ,,Studenten vinden het dan toch lastig om een international als huisgenoot te hebben. Je kan elkaar vooraf niet ontmoeten en je moet in huis Engels gaan spreken.”

Handtekening zetten

Maar dat medestudenten liever een Nederlandse huisgenoot willen, is niet de enige beperkende factor. Want met het contract is het soms de vraag wat je tekent, meldt het bestuur van ESN: ,,Het komt voor dat contracten in het Nederlands zijn, waardoor de studenten huurcontracten moeten tekenen die ze niet begrijpen. Meestal ondertekenen ze hun contract voor ze arriveren of de dag dat ze in Breda arriveren, dus hebben ze nog geen Nederlandse vrienden die hun kunnen helpen met vertalen."

Ook oplichters zien soms hun kans schoon, vertelt Seegers: ,,Het gebeurt wel eens. Twee weken geleden hadden we nog twee uitwisselingsstudenten die via Marktplaats een kamer hadden gevonden. Ze moeten vooraf geld overmaken: dat geld is weg.”

Hulp

ESN probeert studenten bij te staan in hun zoektocht. Hun tips: ,,Begin op tijd met zoeken!” En: ,,Geef niet op!”