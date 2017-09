Studenten Vitalis College Breda spreken recht: 'Voor een moord meteen levenslang. Punt uit'

De aftrap: Wordt er zwaar genoeg gestraft?



Bij een 'Ja' moeten de leerlingen opstaan. Niet één van de ongeveer veertig studenten staat op.



,,Een volwassen man die een minderjarig meisje verkracht, moet levenslang krijgen", luidt het onomwonden oordeel van Teun uit Roosendaal. Er klinkt instemming. Een leerling uit Moerdijk heeft op het nieuws gezien dat iemand voor moord twee jaar cel kreeg. De rechter fronst haar wenkbrauwen: ,,Ik denk niet dat dat klopt." De jongen weet het ook niet meer precies: ,,Nou ja, het was zoiets als moord." Job uit Soest heeft een ander voorbeeld: ,,Honderd uur werkstraf voor een conducteur die een treinongeval veroorzaakt, vind ik best wel laag."



Mr. Kok reageert: ,,Het algemene beeld in de samenleving is dat wij te lage straffen opleggen. Maar opvallend is dat mensen die zelf een zitting bijwonen - zoals de leden van de BN DeStem-rechtbankjury dat regelmatig doen - het meestal redelijk eens zijn met het vonnis. Want dan hoor je alle achtergronden." Het is ook haar motivatie om voor de klas te staan. ,,Het is super belangrijk dat jongeren zich een genuanceerd beeld vormen van de rechtspraak. Dit is een uitgelezen kans."