Studenten van Avans helpen politie met DNA-onderzoek op haren van slachtoffers en daders

Eis: twintig maanden tegen slapende 'drugsapo­the­ker'

6:30 BREDA - De politie trof de 29-jarige Bredanaar G. van L. vorig jaar twee keer aan, in augustus en november. Twee keer lag hij te pitten in een auto met draaiende motor. In elk geval één keer al uren. Bij doorzoeking vond de politie twee keer drugs. Bij huiszoeking in de Sabastraat in november nog veel meer.