‘Studenten sliepen naast wietkwekerijen in Breda, mannen stopten 12 jaar lang crimineel geld in panden’

Breda helemaal lyrisch over opknap­beurt Haagse­markt

18:00 In bijna lyrische bewoordingen laten burgemeester en wethouders van Breda weten dat ze tevreden zijn over het definitief ontwerp dat is gemaakt voor de opknapbeurt van de Haagsemarkt. In een voorstel dat naar de raad is gestuurd schrijft het college dat het ‘erg gecharmeerd’ is van de manier waarop de bewoners zich hebben ingezet voor het project. Het stadsbestuur heeft er dan ook geen enkel bezwaar tegen om de knip te trekken en de 217.000 euro te betalen die het ontwerp kost.