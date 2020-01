Studenten showen ontwerpen speeltoestellen Rijsbergen

Maandag werden deze gepresenteerd in de Koutershof. Wethouder Twan Zopfi nam een kijkje bij de presentaties, en zag dat de jury een flinke kluif gaat krijgen om te kiezen waar Rijsbergen het meeste aan heeft. Pas na die selectie van maximaal vijf toestellen wordt het vervolgtraject ingezet. Dus over de plaats waar ze komen en het beschikbare budget is nog niets te zeggen.

Voorstellen en beoordelen

De studenten, ongeveer twintig groepen van een man of vijf ieder, presenteerden hun ontwerpen met verve. Ze moesten elkaars voorstellen beoordelen en tot een uiteindelijke winnaar komen, al is niet gezegd dat die daadwerkelijk in Rijsbergen wordt geplaatst. Een rondje langs de presentaties liet de meest diverse voorstellen zien, van de ogenschijnlijk klassieke wip tot technisch geavanceerde toestellen. Zo stonden twee studenten bij een schuifpuzzel, die bij oplossing een vakje prijsgeeft. Daaronder zitten vijf vragen, die een code van een cijferslot opleveren. Is dat los, dan kun je aan een wiel draaien waarna er een lamp gaat branden.

Sam Braken

En zo zijn er meer. Het team van Sam Braken (18) ontwierp een spel waarbij je blokken moet draaien om een afbeelding te maken. ,,De kinderen kunnen moeilijk bij de bovenste, dus daar hebben ze ouderen voor nodig”, legt ze uit, ,,bijvoorbeeld opa en oma. Dat maakt het interactief. Er zitten nog verbeterpunten in, maar we zijn best tevreden over het ontwerp.”

Sam en haar teamgenoten kregen twee maanden voor het ontwerp en nog eens twee voor de realisatie. ,,Alle disciplines van de opleiding kwamen aan bod”, zegt docente Tjally Abma bij een ‘levend ganzenbord’. ,,Ze moesten ook leren denken vanuit de klant, de gemeente dus, en de kinderen. Die moeten de toestellen straks gebruiken. Dus wat je zelf als student het beste vindt, is dan ineens niet relevant.”