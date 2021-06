Studenten ook in coronajaar tevreden over onderwijs bij Avans Hogeschool

Grote belangstel­ling voor Janssen: ‘Ideaal vaccin als je met één prik klaar wilt zijn’

7:48 BREDA - ‘Janssen is ideaal als je met één prik klaar wilt zijn voor de zomervakantie’. De uitspraak van minister Hugo de Jonge woensdagochtend was niet aan dovemansoren gericht. De afsprakenlijn van GGD GHOR was tijdenlang onbereikbaar vanwege de extreem grote belangstelling.