Studenten ontwikkelen app voor nieuwkomers om Breda te ontdekken

Behoefte

Voor de gemeente werkt de app twee kanten op. Aan de ene kant maakt het de studenten wegwijs in onze stad, aan de andere kant daagt het hen uit om mee te denken over Breda en waar het behoefte aan heeft. Haagh: "Studenten hebben op hun beurt ook de stad veel te bieden. Ze kunnen zich inzetten voor de stad en meedenken over uitdagingen waar de stad voor staat. Daarvoor is het van belang dat studenten de stad écht leren kennen. Dat is echt veel meer dan de opleiding en de kroeg, hoe leuk ook. De app is een soort gids die studenten laat zien wat Breda te bieden heeft. Een gids om alle bekende en onbekende plekjes te ontdekken." Ieder jaar krijgt Breda zo'n duizend nieuwe studenten binnen de grenzen. Mochten die Breda na hun studie verlaten, dan is het fijn als ze dat met een positief gevoel over de stad doen.