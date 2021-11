Studenten leren Breda, maar vooral elkaar kennen bij eerste editie GoodMood

Eenzaamheid en stress

Een ontdekkingsreis, waarbij vooral de ontmoeting ook belangrijk was, meldt wethouder Arjen van Drunen. Ongeveer tegelijk met GoodMood kwam immers het landelijk rapport naar buiten over de mentale gezondheid van studenten. Daaruit bleek dat veel van hen kampen met gevoelens van eenzaamheid, prestatiedruk, stress en slaapproblemen. Corona zorgde mogelijk voor een toename van psychische klachten als angst en somberheid.

GoodMood is voorbij, maar het is, juist nu er nog altijd strenge coronamaatregelen zijn, van belang dat studenten elkaar kunnen ontmoeten. Van Drunen: ,,We blijven daarom samen met de onderwijsinstellingen zoeken naar mogelijkheden om te voorkomen dat studenten in een isolement of gevoel van eenzaamheid terecht komen.”