Studenten fotografie creatief door corona: ‘Ze hebben het licht gezien’

‘Wateroe­vers gaan overlast juist tégen’, Breda praat snel met bewoners over omstreden plan

8 juni BREDA - Nog deze week gaat wethouder Paul de Beer het gesprek aan met bewoners over het plan voor nieuwe ‘scharrelplekken’ langs wateroevers in Breda. De gemeente wil nog deze maand aan de slag om zes locaties daarvoor geschikt te maken, maar in sommige wijken reageerden bewoners furieus.