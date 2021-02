Studenten die het echt niet meer trekken, zijn weer welkom op BUas

video Dankbaar­heid én wanhoop na stop buitenland­se adopties: ‘Mijn adoptieou­ders hebben mijn leven gered’

21 februari BREDA - Ze is geadopteerd, Rupika Kop uit Breda. Dertig jaar geleden kwam ze als baby vanuit Sri Lanka naar ons land. Daar is ze ongelooflijk blij mee, zegt ze. Want haar ouders hier hebben haar leven gered.