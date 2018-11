Studenten als buschauffeur en dorpen beter bereikbaar houden: Arriva denkt met Buas mee over beter ov

Het wordt hoog tijd om na te denken over nieuwe manieren van vervoer. Zowel Arriva als Buas zijn er van overtuigd dat de balans tussen werk, studie en privé in combinatie met intensief gebruik van sociale media en een stijgende welvaart ‘nieuwe uitdagingen’ met zich meebrengen. Daarom gaan vervoerder en school op zoek naar manieren waarop trein, bus, fiets en auto op elkaar aangesloten kunnen worden.



Het moet ook weer niet te moeilijk worden: een geniaal stukje maatwerk voor de experts moet voor de doorsnee-busreiziger ook te begrijpen zijn.



Daarom is Hettinga blij met de bijdrage van de Buas-studenten, Hij hoopt dat ze niet alleen in hun studie gaan nadenken over de toekomst van het openbaar vervoer: ,,We hebben te maken met dagelijkse problemen, zoals een gebrek aan chauffeurs. Nu tappen studenten als bijbaan nog een biertje in het weekeinde, maar ze kunnen ook op de bus aan de slag. Dan zien ze meteen waar we dagelijks tegenaan lopen en kunnen ze nadenken over een oplossing.’’