Student van Sint Joost Breda maakt stiekem film in albinismekamp: ‘Dat dit nog kan in 2018'

EINDHOVEN - Mensen met albinisme worden in grote delen van Afrika stelselmatig buitengesloten. In Tanzania zijn zelfs speciale kampen voor kinderen. Almicheal Fraay uit Eindhoven maakte er een schrijnende documentaire over. Stiekem.

,,Ik koop gewoon een vliegticket en ik ga.” Zo begon in december het Afrikaanse avontuur van filmstudent en fotograaf Almicheal Fraay (26). Via via had hij opgevangen dat er in Afrika gesloten kampen bestaan voor kinderen met albinisme. Fraai onderwerp, dacht hij, urgent bovendien. Maar hoe kom je daar binnen? Via een Tanzaniaanse activist kreeg hij een contact van een kamp in Tanzania. Zonder filmvergunning (“Erg moeilijk te krijgen voor een gevoelig onderwerp als dit”) reisde hij met een oom naar Oost-Afrika.

Het lukte – mede dankzij smeergeld - het kamp binnen te komen, waar ze schrijnende situaties aantroffen. ,,Het zijn slimme kinderen, maar mentaal en fysiek zijn ze er slecht aan toe. Er zijn nauwelijks voorzieningen en ze krijgen weinig eten.” De kinderen, vaak verstoten door hun familie, zitten er ook voor hun eigen veiligheid. ,,Ze lopen de kans vermoord te worden, omdat in hun botten goud zou zitten. Ook worden ze gebruikt om helende toverdrankjes van te maken. Het zijn vluchtelingen in hun eigen land. De overheid doet er te weinig aan.”

Vluchten

En zit niet op pottenkijkers te wachten, zo merkte Fraay toen hij in april terugreisde, maar nu met een geluidstechnicus. Na twee dagen filmen moesten ze vluchten voor de politie. Toch ging hij nog een keer terug, stiekem, en met knikkende knieën. ,,Het risico was groot, maar ik was nog niet klaar.” Fraay moest per se nog een medicijnman filmen, én wilde ook nog afscheid nemen van de kinderen.

Met het resultaat Tribe of Ghosts, geschoten op 16mm, studeerde hij af aan de kunstacademie in Breda. De film duurt amper tien minuten, maar de impact is er niet minder om. ,,Bewustwording, daar gaat het mij om. Kinderen worden afgestoten vanwege hun huidskleur en bijgeloof, en leven constant in gevaar. Dat dit kan in 2018.”

Hoe het is om op basis van je huidskleur veroordeeld te worden, heeft Fraay, met Antilliaans/Dominicaanse ouders, aan den lijven ondervonden. Maar in Tanzania had hij hier – net als zijn geluidstechnicus Festus Toll - soms ook voordeel van. ,,We werden vaak voor Afrikanen aangezien.”

‘Tribe of Ghosts’ draait o.a. op het Eindhovens Filmfestival, 29 november t/m 2 december. Van 23 november t/m 24 december is er een fotoserie van Almicheal Fraay te zien in TAC Eindhoven.

Volledig scherm Almicheal Fraay met enkele kinderen met albinisme © Almicheal Fraay