Student De Rooi Pannen maakt furore op Franse kookwedstrijd: ‘De hele school is trots’

Concours Olivier Roellinger, hoe kwam je daarbij?

,,Ik las een oproep voor de wedstrijd op Facebook. Een internationale uitdaging, dat leek me wel wat. Met zoiets kun je je naam op de kaart zetten.” Zijn docent Joost de Roover vult aan: ,,Eigenlijk doet de school vanwege de verhuizing dit jaar geen wedstrijden. Maar Terence is zo leergierig, staat er altijd. We konden geen nee zeggen.”



Met welk gerecht wist je de jury in te pakken?

,,Ik moest twee recepten bedenken, een gastronomisch gerecht en iets wat iedereen thuis kan maken. Met één vissoort, die op een duurzame manier is gevangen of gekweekt. Ik koos voor de Dutch Yellowtail van een biokwekerij uit Zeeland. Ook de overige ingrediënten haalde ik bij producenten uit Nederland. De kokkels, zeewier en zelfs de sojasaus. Ik wilde laten zien wat we hier in huis hebben.”



Jij bleek de beste van de twaalf studenten.

,,In het koken had ik vertrouwen, dat doe ik dagelijks. Maar ik moest mijn gerechten ook presenteren, in het Engels én voor een twaalfkoppige, Franse jury. Ook de uitreiking was in het Frans, ik had geen idee wat ze zeiden. Tot ik bij de nummer 1 ‘De Rooie Pannen’ hoorde. Alles daarna beleefde ik in een waas.” Zijn docent vult aan: ,,Hij kreeg een waardebon en trofee. We gingen met een brede glimlach naar huis. De hele school is trots.”