Structureel meer geld voor veiligheid in Breda

BREDA - De gemeente Breda maakt structureel meer geld vrij voor toezicht en handhaving op straat en in de wijken. Het gaat met name om thema's als veelvoorkomende criminaliteit, ondermijning, radicalisering en verwarde personen.

Dat maakte het college van B&W dinsdag bekend bij de presentatie van de gemeentelijke begroting. De investeringen lopen op tot 1,8 miljoen euro in 2020.

"We staken daar al incidenteel geld in maar gaan dat nu structureel aanpakken. Het geld wordt voor het grootste deel in mensen geïnvesteerd," zegt burgemeester Paul Depla. Zo komen er onder ander extra buitengewone opsporingsambtenaren (boa's).

Rolluiken

Meer menskracht en een betere samenwerking tussen mensen die in de wijken actief zijn (politie, boa's, wijkbeheer, zorgorganisaties) moeten er voor zorgen dat de veiligheid toeneemt. Het moet onder meer leiden tot een grotere alertheid. "Stel je ziet bij een bepaald pand altijd de rolluiken naar beneden en er hangt een camera. Dan moet je je afvragen wat daar aan de hand kan zijn en dan snel met elkaar afstemmen wie dat oppakt," aldus Depla.

Data-analisten

Er wordt niet alleen geïnvesteerd in menskracht op straat. De gemeente investeert ook in data-analisten die informatie moeten vergaren omtrent ondermijning en georganiseerde criminaliteit. "Je moet verbanden kunnen leggen, bijvoorbeeld als het gaat om wie welke positie in het vastgoed in de stad heeft. Als gemeente beschikken we over veel informatie maar we laten nog veel lopen," aldus Depla.

Haagse onduidelijkheid