Stroomhuisje in Chaam vat vlam, meerdere postcodes zonder stroom

Optochten in gemeenten Alp­hen-Chaam en Baar­le-Nas­sau gaan weer niet door

BAARLE-NASSAU - Net als in 2021 komen er vanwege corona geen carnavalsoptochten in de gemeenten Baarle-Nassau en Alphen-Chaam. Voor Baarle-Nassau wordt het zelfs de derde keer op rij, in 2020 was de harde wind spelbreker.

14 januari