Stroomdraden onder de grond, masten weg? Niet doen, zegt Ben: ‘Dit is straks erfgoed’

Dappere motorrij­der gaat achter fietsen­dief aan in Breda maar botst tegen auto

21 juli BREDA - Een motorrijder die achter een fietsendief aanzat in Breda is woensdagmiddag tegen een auto gebotst. De bestuurder van de motor is voor onderzoek afgevoerd naar het ziekenhuis. De motor raakte zwaarbeschadigd.