Stripfestival in Breda: 'Donald Duck blijft populair'

Verdachte (30) opgepakt voor neersteken drie kinderen in Bredaas park, slachtof­fers probeerden ruziënde mensen uit elkaar te halen

9:30 BREDA - Een 30-jarige Bredanaar is in de nacht van zondag op maandag opgepakt op verdenking van het neersteken van drie kinderen in het Westerpark in Breda. Bij de steekpartij raakte een jongen zwaargewond doordat hij meerdere keren in zijn rug werd gestoken. Een andere jongen werd in zijn nek gestoken en een meisje in haar been.