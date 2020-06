Strijd tegen jeukrups in Breda straks ook te volgen via site

BREDA - Wie wil weten waar in Breda de eikenprocessierups te vinden is, kan binnenkort terecht op de website van de gemeente. Wethouder Greetje Bos (Beheer Openbare Ruimte, VVD) heeft werk gemaakt van een motie die eind vorige maand is aangenomen door de gemeenteraad en belooft dat er een overzicht komt.

Niet alleen wordt duidelijk waar de jeukrups uithangt, maar ook waar hij wordt bestreden. Daar staat tegenover dat van te voren niet kan worden aangegeven wanneer de rups wordt aangepakt. ,,Dat is sterk afhankelijk van de snelheid waarmee de aannemer de eiken van rupsen kan ontdoen. Daardoor fluctueert de planning’’, aldus de wethouder in een brief aan de gemeenteraad.

Plaagdieren

Bos heeft ook uitgezocht of het mogelijk is om andere ‘invasieve exoten’ via de gemeentelijke website in de gaten te houden. Het gaat dan om plaagdieren die hier oorspronkelijk niet voorkomen. Maar dat gaat niet lukken, laat de wethouder weten. Belangrijkste reden daarvoor is dat er geen specifieke meldingen worden gemaakt van de aanwezigheid van deze insecten. Maar het zou best kunnen dat hun aanwezigheid in de toekomst alsnog te volgen zal zijn.

Het in de gaten houden van de eikenprocessierups is daarentegen geen probleem. Volgens de wethouder is de aanpak praktisch en financieel haalbaar.

Melden heeft zin

Volgens de gemeente Breda is dan ook het belangrijk dat de inwoners de aanwezigheid van de rupsen melden. Aan de hand van die gegevens kan worden bepaald waar de strijd moet worden gevoerd. Plaatsen waar veel mensen komen krijgen daarbij voorrang. Het gaat dan bijvoorbeeld om drukke fietsroutes, kinderdagverblijven en speeltuinen.