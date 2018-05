Strijd tegen blauwalg in Breda: verbied het voeren van eendjes

BREDA - De vorming van blauwalg wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de ontlasting van vogels en door etensresten die in het water achterblijven. Het voeren van eendjes en andere watervogels zou daarom verboden moeten worden in Breda.

Daarvoor pleitte Prinsenbekenaar Antal van Tienen donderdag in een burgersessie bij de gemeenteraad. Hij werd daarbij ondersteund door Guido Waajen, specialist waterbeheer van waterschap Brabantse Delta.

Waajen legde uit dat de afgelopen jaren op 160 plaatsen in West-Brabant blauwalg is geconstateerd. “Tachtig procent daarvan is stadswater.” Blauwalg wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door fosfor. Door hun ontlasting dragen vogels voor een groot deel bij aan het fosforgehalte in het water. Hoe meer ze gevoerd worden, hoe meer ontlasting, hoe meer fosfor, is de redenatie. Ook achtergebleven brood draagt daar aan bij.

Mensen die aanraking komen met blauwalg kunnen daar ziek van worden, terwijl blauwalg ook voor vissterfte zorgt.

Ratten

Initiatiefnemer Van Tienen wees ook op andere nadelige effecten van brood voeren: “De resten trekken plaagdieren als ratten aan. Voeren is ook nadelig voor vogels zelf. Het is veel beter als ze in hun eigen voedsel voorzien.”

In een gemeente als Amsterdam is al een voerverbod ingesteld. Enkele raadsleden vroegen zich af of het plaatsen van voorlichtingsborden niet een beter idee is dan een verbod. Volgens Van Tienen is in Amsterdam gebleken dat alleen voorlichting geven amper effect heeft. Hij pleitte dan ook voor een combinatie van voorlichting en een verbod.

Boa's