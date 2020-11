Strijd tegen autobranden in Breda krijgt iets wanhopigs: daders zijn bijna niet te pakken

Het aantal autobranden stijgt gestaag, blijkt uit cijfers van van de brandweer. In 2017 gingen er in Breda, inclusief de snelwegen, 45 auto’s in vlammen op. Dit jaar waren het er tot en met augustus 66. In achttien gevallen was sprake van brandstichting. Het worden er onvermijdelijk meer, want gisternacht zijn er in de Brusselstraat weer twee auto’s in vlammen opgegaan.