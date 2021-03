Strijd om Fort Oranje duurt voort: kon de probleemcamping op deze wijze worden ontruimd?

Volgens de advocaten van de gemeente moest de gemeente in 2017 wel ingrijpen. ,,De situatie was schrijnend, kinderen verkeerden in een situatie die onveilig was. De wet is hierop niet geschreven, dit is onontgonnen terrein”, zegt een van hen als het gaat over de wijze waarop Zundert heeft gehandeld. ,,De bestuurders hebben moed getoond en de gemeente is trots op het resultaat. Niemand is op straat terechtgekomen.”