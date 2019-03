Streven: alle kinderboerderijen rookvrij

Woensdag was er een informatiebijeenkomst bij kinderboerderij Wolfslaar in Breda, in aanwezigheid van wethouder Miriam Haagh (Gezondheid). Vertegenwoordigers van kinderboerderijen in Breda-Noord, Zevenbergen en Tilburg waren op de uitnodiging ingegaan. 'Wolfslaar' is sinds 1 januari 2018 helemaal rookvrij (op een klein hokje buiten na), maar nog niet iedere kinderboerderij is zover.