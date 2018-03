Strengere regels voor Bredase airbnb’s

Het aantal Bredase woningen dat op AirBnB staat, een online platform waar mensen hun huis kunnen verhuren, is flink gestegen de afgelopen jaren. Tussen 2015 en 2017 is het aantal airbnb’s gegroeid naar driehonderd adressen.

Hoog tempo

,,De verwachting is dat het aantal airbnb’s ook de komende jaren in een hoog tempo zal blijven toenemen”, meldt Boaz Adank, wethouder Economische Zaken in een raadsbrief. NHTV heeft onderzocht hoe de markt zich in de stad ontwikkelt. Wat blijkt? De betekenis van airbnb is nu nog gering: ,,Het aantal overnachtingen is nog geen twee procent van het totaal aantal overnachtingen in logiesaccommodaties.”

Maar volgens Adank is er een commercialiseringslag gaande. ,,Net als in andere Nederlandse steden is een klein aantal aanbieders verantwoordelijk voor een groot deel van het aantal overnachtingen. Dit zijn personen die meerdere accommodaties aanbieden en zich doelbewust inzetten om zoveel mogelijk winst te behalen.”

Maatregelen

Reden voor hem om de regels aan te scherpen. ,,Het groeitempo samen met de commercialisering die plaatsvindt zijn voor mij nu al aanleiding om een eerste regulerende maatregel te gaan voorbereiden.” Adank wil dat airbnb’s zich straks registreren, ‘zodat duidelijk s wie de aanbieders zijn’, aldus de wethouder. Daarnaast moeten de verhuurders van de huizen straks ‘net als de andere logiesaanbieders’ gewoon toeristenbelasting gaan betalen.

Tijdens een beeldvormende sessie kunnen de raad en het college nog in gesprek gaan over hoe de airbnb-markt in Breda zich ontwikkelt en of er eventueel andere regels bij zouden moeten komen.