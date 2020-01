Strenge eisen gesteld aan verkoop Koepel Breda: ‘Het is dan ook geen weiland’

BREDA - Welk plan er voor de invulling van de Koepel in Breda ook wordt verzonnen, van het huidige complex mag niets worden gesloopt. Verbouwen mag alleen als dat recht doet aan het erfgoed dat binnen de muren van de voormalige gevangenis te vinden is. Dat staat in een ‘nota van uitgangspunten’ die de gemeente Breda samen met het Rijksvastgoedbedrijf heeft opgesteld.

In de nota die gisteren is gepresenteerd staat aan welke eisen eventuele kopers moeten voldoen, voordat ze eigenaar kunnen worden van wat ooit de penitentiaire inrichting De Boschpoort heeft geheten. Het is de bedoeling dat de Koepel, nu nog eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf, in de verkoop gaat.

Quote Het plan moet echt uniek zijn en iets toevoegen aan de stad Paul de Beer, Wethouder Stedelijke Ontwikkeling Breda

Maar het complex wordt niet aan de eerste de beste ontwikkelaar met een goed gevulde portemonnee verkocht. De nieuwe eigenaar zal met een aantal randvoorwaarden rekening moeten houden. ,,Het Koepelcomplex is een locatie in de binnenstad waar we stedelijke topkwaliteit willen combineren met maatschappelijke waarde. Het plan moet echt uniek zijn en iets toevoegen aan de stad’’, zegt wethouder Paul de Beer (Stedelijke Ontwikkeling, D66).

Eigen identiteit, open en gastvrij

Quote Dit is geen leeg weiland, maar een historisch complex met iconische waarde. Paul de Beer, Wethouder Stedelijke Ontwikkeling Breda In de nota staan de belangrijkste eisen opgesteld. Zo wordt van de nieuwe eigenaar verwacht dat De Boschpoort een ‘internationaal onderscheidende functie’ krijgt en dat het besloten karakter van de gevangenis behouden blijft. Tegelijkertijd moet het terrein binnen de muren worden ontsloten, ‘met een eigen identiteit, open en gastvrij, een plek voor iedereen’. Ook moet er een ‘verbinding worden gemaakt met het omliggende gebied’. Waar de Koepel en alles dat er bij hoort dominant in beeld moeten blijven, wordt van de nieuwe eigenaars ook verwacht dat het complex gaat voldoen aan de modernste eisen van ‘duurzaamheid, mobiliteit en digitalisering’.

Wethouder De Beer denkt dat er genoeg ontwikkelaars zijn die met de Koepel aan de slag willen, ondanks de strikte voorwaarden: ,,Dit is geen leeg weiland, maar een historisch complex met iconische waarde. We willen meespelen in de eredivisie.’’ De Beer wil voorkomen dat er ‘een wedstrijdje woningstapelen’ losbarst, ook al verwacht hij dat het onvermijdelijk wordt dat er woningen in de voormalige Boschpoort verrijzen. Maar als het gaat over de statuur van het complex, dan kijkt hij onder meer naar Tilburg, waar de LocHal een groot succes is geworden.

Tech-hotspot