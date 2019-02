Streetart in Bredase St. Janstraat promoot Netflix-serie

Breda 15 februari: volle terrassen en lekker koel bier

16:52 BREDA- Terwijl in Friesland de rayonhoofden nog steeds in stilte hopen op een Elfstedentocht, zijn de terrassen in Breda gevuld met zonaanbidders. Het is 15 februari, hartje winter, maar in de Baroniestad is daar weinig van te merken.