Streep door sportboulevard bij NAC na onderzoek: 'Ik denk dat ze het mis hebben'

BREDA - De komst van een nieuw winkelcentrum bij het NAC-stadion lijkt vervlogen. Een adviesbureau ziet geen brood in de komst van extra winkelruimte, waardoor ontwikkelaar Westpoort Vastgoed geen heil meer ziet in die plannen.

,,Ik denk dat ze het mis hebben'', reageert Arie Roobol van Westpoort op de conclusie van adviesbureau BRO. Die luidt dat een nieuw winkelcentrum bij het Rat Verlegh Stadion geen meerwaarde biedt voor de stad Breda en geen kans van slagen heeft.

Roobols plannen voor een 'sportboulevard' - 10.000 vierkante meter retail met horeca en een ondergrondse parkeergarage - lijken daarmee niet levensvatbaar op die locatie. De ontwikkelaar was een van de belangstellende kopers die eind vorig jaar een bod uitbrachten op het stadion. Dat vond de gemeente echter te laag, net als dat van de vijf andere partijen. Daarop liet ze de verkoop van het stadion varen, vooralsnog.

Het onderzoek naar de mogelijkheid voor winkelruimte liep wel door. Het resultaat is een bittere pil voor Westpoort.

Geloof in boulevard

,,Ach, ik vind het niet zo belangrijk'', meent de ontwikkelaar. ,,Er staan meer winkelcentra op plaatsen die sterk ontraden werden door dit soort bureaus. Het gaat mij erom dat iemand in Nederland gelooft in een aparte sportboulevard. En dat geloof is hier niet.''

Daarmee trekt Roobol zijn conclusies nog voordat de politiek zich heeft gebogen over het onderzoeksrapport. De kans dat die het advies van BRO naast zich neerlegt, is echter klein. De VVD ging het verst mee in de retailplannen van onder meer Westpoort, maar kan niet anders dan de resultaten ter harte nemen. ,,De conclusie is helder'', zegt fractievoorzitter Thierry Aartsen. Hij kijkt alweer verder: ,,Niks aan de hand, er zijn meerdere knoppen waaraan je kunt draaien.''



,,Je kunt meer met die locatie dan winkelruimte creëren. Met mogelijkheden voor evenementen op P5, met horeca. Wat wel nog geldt: met alleen tweewekelijks een pot voetbal is het niet rond te krijgen.''

Volledig scherm P5 was vorig jaar tijdens de wedstrijd NEC - NAC het supportersterrein waar het duel gezamenlijk bekeken werd en waar de spelers na de overwinning ingehaald werden.

Niet onverwacht

Dat denkt ook Ebert Dollevoet van horecagroep NHG. Hij heeft al langer plannen met het NAC-stadion, deed in februari al een bod dat te gemeente laag vond. Maar nog altijd is hij geïnteresseerd om het stadion over te nemen. ,,Voor ons is dit geen onverwachte conclusie'', zegt Dollevoet over het onderzoeksrapport. ,,We hebben geen interesse in winkelpanden op die plek en hebben dat nooit gehad.''

Binnenkort, over een week of twee, drie, ontvouwt hij zijn plannen aan de gemeente. De gesprekken lopen nog, ondanks het afgeketste bod: ,,En ze verlopen erg goed. Onze intentie is om te doen wat het beste is voor NAC.'' Wat dat precies is, doet hij nog niet uit de doeken.

15,7 miljoen