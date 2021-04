Streep door Rijsbergse Vliegerdagen

Culinair op weg rond Ulvenhout

23 april ULVENHOUT - Op de fiets een borrel-box scoren of met de auto een vijfgangen-menu? Dat is komend weekend mogelijk dankzij initiatieven van een aantal horeca-zaken in en rond Breda. Aanjager van de plaatselijke fietsroute is de stichting Ulvenhout Leeft.