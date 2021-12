Streep door plan voor asocontainers nu Driessen voorlopig blijft zitten in Bavel?

video Kotzebue na heldenrol in bekerkra­ker NAC: ‘Onbe­schrij­fe­lijk, ik heb het echt gedaan’

Het was een avond om nooit te vergeten voor Vieiri Kotzebue. De 19-jarige aanvaller viel in de slotminuut in en schoot NAC in blessuretijd voorbij FC Utrecht en zorgde zo voor een gigantische bekerstunt (3-2). ,,Daarvoor had ik volgens mij nog geen bal geraakt”, grijnst hij.

0:23