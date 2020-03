Streep door Breda Jazz, mogelijk wel een afgeslankt festival later dit jaar

BREDA - Tot 1 juni geen enkele bijeenkomst meer in het land. Dus ook geen vijftigste editie van het Breda Jazz Festival. “Dit is ontzettend triest, enorm spijtig, maar de maatregelen zijn terecht.” De organisatie broedt ondertussen op een afgeslankt festival na de zomer.

“Het nieuws gaat sneller dan we het zelf kunnen orkestreren”, zegt voorzitter Bart Wouters van Breda Jazz. “Tot 1 juni is alles gestopt en dat geldt ook voor ons. Helaas kunnen we dus met Hemelvaart geen vijftig jaar jazzfestival vieren.”

Wouters sprak vorige week al in BN DeStem zijn twijfels uit over het doorgaan van het festival dat dit jaar van 21 tot en met 24 mei zou plaatsvinden en zo'n 200.000 bezoekers trekt. Eigenlijk had hij geen hoop dat het nog doorgang zou kunnen vinden.

“Maar we konden niet te vroeg de knoop doorhakken omdat we afhankelijk zijn van wat er landelijk voor maatregelen worden getroffen”, aldus Wouters. “En natuurlijk de gezondheid gaat voor alles, dus alle begrijp voor de maatregelen die nu zijn afgekondigd. Ons medeleven gaat uit naar de coronaslachtoffers en hun familie. Onze steun en ons respect gaan uit naar iedereen die keihard werkt om het coronadrama binnen de perken te houden, vooral al die mensen in de zorg.”



Hij noemt in dat verband ook de horeca in Breda. “Die heeft het ontzettend te verduren, nu, maar ook in de komende maanden.”Wouters zegt dat hij inmiddels in overleg is met gemeente en horeca om later dit jaar nog een afgeslankt jazzfestival te organiseren. “Ergens na de zomer. Vanuit de gemeente is het enthousiasme hiervoor groot. We willen op die manier iets voor de stad en de horeca doen om het gemis van het jazzfestival met Hemelvaart enigszins te compenseren.” Wouters hoopt binnen een week hier meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Dat moet overigens geen officiële vijftigste editie worden, zegt de Breda Jazz-voorzitter. “Nee, die zullen we echt volgende jaar houden.”