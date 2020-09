Streep door bloemencorso Zundert, maar wél een corso expo

Zwart, roetveeg of...? Zwartepie­ten­dis­cus­sie in Breda duurt voort

17:50 BREDA – Blijven de pieten in Breda zwart of worden het roetveegpieten? Die discussie is voorlopig niet voorbij. Het is mediator Peter van der Velden niet gelukt samen met de betrokken organisaties tot een compromis te komen.