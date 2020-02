Streep door Bavelse Berg Classic

“Hierdoor kunnen wij de veiligheid voor de jeugdwielrenners niet garanderen”, aldus Arjan van Dorst, algemeen secretaris van de Stichting Pave76, dat de Bavelse Berg Classic organiseerde. Vorig jaar nog kreeg de organisatie begeleiding van motoragenten van het Team Motorondersteuning van de Landelijke Eenheid van de politie. “Nu dus niet meer”, zegt Van Dorst teleurgesteld. “En wij kunnen zelf onmogelijk de route van 20 kilometer veilig houden. Met alleen verkeersregelaars is dat onmogelijk.”

Sneu voor al die jeugdige wielrenners

Hij betreurt het besluit dat zijn stichting heeft moeten nemen. “Ik vind het vooral sneu voor al die jeugdige wielrenners. Onze visie is niet voor niets dat wij de omloop puur voor de jeugd houden die moet groeien in de wielersport en zich in dit soort wedstrijden perfect kan meten. Dit was echt het beste en mooiste wielerevenement voor de jeugd in deze regio. Heel jammer dat de Classic nu niet doorgaat.”

Vooral, vindt Van Dorst, omdat deze wedstrijd er eentje is waarbij de jonge deelnemers eens een keer van A naar B rijden. “Dat kunnen ze niet zo vaak. Meestal gaat het om rondjes rijden.”

Initiatief

De Bavelse Berg Classic borduurde verder op de Breda Breepark Classic, een initiatief van voormalig profrenner Servais Knaven, die in 2016 voor het eerst werd verreden. De finish van de Classic is op de voormalige vuilstort aan het Minervum in Breda.

450 deelnemers

De wedstrijd telde vorig jaar ongeveer 450 deelnemers in verschillende categorieën die op meerdere locaties aan de start stonden. Nieuwelingen en junioren gingen bijvoorbeeld in Chaam van start. “Hoe jonger de deelnemende renners waren, hoe dichterbij de finish de start was. Zo was er bijvoorbeeld ook een start in Ulvenhout.”

Toekomst