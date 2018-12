Streefbedrag crowdfundingsactie NAC voor aankoop stadion bereikt

BREDA - De crowdfundingsactie die NAC is gestart om geld in te zamelen voor aankoop van het stadion heeft het streefbedrag van 1.250.000 euro bereikt. Het streefbedrag is vannacht rond de klok van een uur gepasseerd, en staat nu op 1.308.800 euro (zaterdag 09.30 uur).

NAC begon een week geleden met de crowdfundingsactie, te volgen via www.crowdrealesate.com. De club heeft tot 31 mei 2019 het exclusieve recht om het Rat Verlegh Stadion te kopen van de gemeente Breda. De club heeft 5,5 miljoen euro nodig.

Met behulp van crowdfunding wil de Parel van het Zuiden een deel van de benodigde financiering vergaren. Met ondersteuning van organisatie Crowdrealestate is de eredivisionist een interessepeiling gestart. Binnen een half uur na het openen van de inschrijving, stond de teller al op ruim 200.000 euro.

Begin 2019 worden de definitieve uitgangspunten gepubliceerd en wordt het mogelijk om de deelname af te ronden. Investeerders krijgen een vaste rentevergoeding van 5 procent per jaar (looptijd 120 maanden).

Bedrijven

NAC-woordvoerder Jasper Saeijs legde eerder de gang van zaken toe: ,,Er worden via Crowd-realestate ook bedrijven aangeschreven die vaker investeren in hun projecten. Een deel van de voorinschrijvingen zal dus zeker daar vandaan komen. Het bedrag tot nu toe komt dus niet alleen maar via onze sponsoren en supporters. Overigens gaan we ook die nog aanschrijven om hun interesse te peilen.”

Bezettingsgraad

Het Rat Verlegh Stadion werd in 2003 door de gemeente Breda overgenomen van het toen financieel noodlijdende NAC. Het stadion is sindsdien meermaals uitgebreid. Inmiddels biedt het voetbaltheater plaats aan 19.000 mensen. Met een bezettingsgraad van 98,1 procent is het iedere twee weken tot de nok toe vol.

Vorig jaar besloot de Bredase gemeenteraad dat het station verkocht moest worden omdat de band tussen NAC en de gemeente te zeer verstrengeld was. In eerste instantie waren er meerdere geïnteresseerden, waaronder NAC zelf, maar niemand was bereid de gevraagde 7,5 miljoen euro te betalen. Dat de prijs nu gedaald is, komt omdat in de koopoptie die er nu ligt een deel van het stadion in handen blijft van de gemeente, het betreft met name een aantal kantoren. Ook de grond blijf van de gemeente.

Als NAC en de gemeente tot een definitieve overeenkomst komen, moet die wel nog getoetst worden door een externe, deskundige partij. Die toets moet borgen dat niets over het hoofd wordt gezien (juridisch, financieel, bestuurlijk), onder andere om te voorkomen dat NAC over enkele jaren toch weer bij de gemeente aan moet kloppen.