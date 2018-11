Straten Princenhage maken eigen verkeersplan

De Witwerkerstraat is een doodlopende straat. Dat betekent dat automobilisten die naar het kindcentrum willen altijd moeten keren. Bovendien is het voor auto’s moeilijk om elkaar te passeren, waardoor er regelmatig opstoppingen ontstaan. Daar komt bij dat er volgens de bewoners te weinig parkeerplaatsen zijn. Wat ooit een verkeersluwe omgeving was, is veranderd in een onoverzichtelijke situatie.