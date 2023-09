Automobi­list (82) overleden na ongeval op A58 bij Et­ten-Leur, snelweg weer open

ETTEN-LEUR - Bij een ongeluk op de A58 tussen Rucphen en Etten-Leur is dinsdagochtend een 82-jarige automobilist uit Rotterdam om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde rond 10.50 uur. Vanwege het ongeluk werd de snelweg in de richting van Breda afgesloten. Rond 14.30 uur was de weg weer vrij.