Straks op bedrijventerrein Heilaar: opslagboxen waarin je ook kunt werken

BREDA - Het Bredase bedrijventerrein Heilaar krijgt een mini-opslagpark. GaragePark plaatst op een terrein aan de Tuinbouwveilingweg 198 garageboxen die begin volgend jaar in gebruik worden genomen. Niet alleen bedoeld om spullen in op te bergen, je kunt er ook in werken.

“We zijn nu bezig met de verkoop van de boxen", zegt Sander Mahne van GaragePark. “Zodra een bepaald percentage is verkocht, kunnen we de boxen opleveren. Maar daar gaat nog wel even wat tijd in zitten.”

GaragePark bestaat sinds 2008 en bezit inmiddels verspreid over het land 23 opslagterreinen. “Het was al langer een wens van ons om in Breda, toch het economisch hart van West-Brabant, voet aan de grond te krijgen.”





Zzp’ers

De boxen (begane grond en eerste en tweede verdieping) variëren in grootte van 18 tot 27 vierkante meter, bedoeld als opslag-, bedrijfs-, werk- of hobbyruimte. Mahne: “In de praktijk merken we dat de box vooral ideaal is voor zzp’ers en ondernemers. Installateurs, klussers, stucadoors of hoveniers die er hun vaak dure gereedschap willen opslaan, maar er ook lichtvoorbereidend werk willen doen. Ook voor een webshop of wijnhandel kan een box handig zijn, net als voor horecaondernemers, bijvoorbeeld voor het in de winter stallen van terrastafels- en stoelen.”

Veiligheidsmaatregelen

Breda kent wel meerdere locaties waar je opslagruimte kunt huren, maar GaragePark gaat volgens Mahne een stapje verder. “Eigenaren of huurders van een box kunnen er 24 uur per dag terecht. Dat is bij veel andere aanbieders niet het geval. Bovendien zijn de veiligheidsmaatregelen op het park van hoog niveau. Daarnaast zijn er sanitaire voorzieningen en iedereen krijgt een eigen brievenbus op het park, zodat je je zakelijke van je privépost kunt scheiden. Met dit soort faciliteiten willen we de zzp’er aantrekken die niet meer vanuit huis wil werken.”

Belegging