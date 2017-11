Straks kun je wonen in de oude Marechausseekazerne in Breda

Met een bod van 1,5 miljoen wist projectontwikkelaar Nieuw Tij de kazerne te ‘winnen’. Een perceel van zo’n 9000 vierkante meter, op een steenworp van het Mastbos.

De kazerne bestaat uit vier panden, te beginnen met het opzienbarende hoofdgebouw, gebouwd in 1933, dat vanaf de straat te zien is. ,,Dat gebouw blijft behouden”, vertelt Ody van den Broek van Nieuw Tij. ,,We willen het gebouw ‘opknippen’ in vijf woningen of we bouwen er verschillende appartementen in.”

Achterzijde van het hoofdgebouw de voormalig kazerne van de Koninklijke Marechaussee aan de Doctor Batenburglaan in Breda.

Achter het gebouw ligt een kleiner pand, waar vroeger een kantine in zat. ,,Ook daar willen we woningen in creëren. Er zou bijvoorbeeld een vier-onder-een-kap in passen”, vertelt Jaco Balemans, eveneens van Nieuw Tij.

Bijgebouw met keuken van de voormalig kazerne van de Koninklijke Marechaussee aan de Doctor Batenburglaan in Breda. Voormalig kantinegebouw.

Bar in kantinegebouw van de voormalig kazerne van de Koninklijke Marechaussee aan de Doctor Batenburglaan in Breda.

Naar de invulling van de loods wordt nog gekeken, evenals het nieuwe doel van het kleine schuurtje op het terrein.

Loods bij KMAR post aan de Doctor Batenburglaan Breda

Om de plannen te realiseren, moet de bestemming van de kazerne nog wel gewijzigd worden naar wonen. De plannen liggen op dit moment bij de gemeente en de provincie, die groen licht moeten geven. Van den Broek: ,,We proberen zo weinig mogelijk aan het aangezicht te veranderen. Het moet landelijk wonen worden, passend binnen het groene gebied.”

Hoeveel er geïnvesteerd moet worden voor het project is nog onduidelijk. ,,Er is iets meer nodig dan een likje verf”, zegt Balemans. Maar constructief is er weinig mis mee, zegt partner René Verschiere: ,,De buitenkant is in topconditie.”

Gang in de voormalig kazerne van de Koninklijke Marechaussee aan de Doctor Batenburglaan in Breda.

Begin 2019 hopen ze aan de slag te kunnen gaan. Voor Balemans, Van den Broek en Verschiere is het ook een van de eerste projecten in de nieuwe organisatie ‘Nieuw Tij’. De krachten van hun firma’s Pakhuys Vastgoed en Vers! Vastgoed worden gebundeld. Eerder werkten ze onder andere samen aan de herontwikkeling van de muziekschool en meubelzaak (HIP Haagdijk) en 95 studentenstudio’s aan de Donkvaart. Van den Broek: ,,We werkten al jaren samen, maar nu hebben we er een nieuw jasje om gedaan.”