Straks kun je overal in Breda lekker doorrijden, behalve in de binnenstad

Bredaas bier met chocolades­maak? Daar zijn ze in China wel voor te porren

17 juli BREDA - Met bier had Thomas Pessers (34) he-le-maal niets. Tot hij een beetje begon te experimenteren in zijn keukentje in Breda. En zie, anderhalf jaar later: zijn bier met chocoladesmaak (!) gaat met zeecontainers tegelijk naar China en Zuid-Korea.