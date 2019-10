,,Straks krijg ik ook nog brieven voor de kerktoren!”

Soer-Vaartmans woont sinds april in Ulicoten. In september kreeg ze voor het eerst post geadresseerd aan een elektriciteitskastje van Enexis, dat naast haar huis op gemeentegrond staat. In de eerste brief stond dat Enexis er een slimme meter in wil plaatsen. ,,Ik heb gelijk gebeld na de eerste brief, daarna kreeg ik er nog een. Toen belde ik weer en kreeg ik nóg een brief‘’, aldus Soer-Vaartmans. In totaal kreeg ze dus drie brieven.

Het kastje staat bij Enexis als een normale aansluiting, wat betekent dat het om gas of elektriciteit gaat. Enexis wil deze vervangen met een slimme meter. Enexis vindt het heel vreemd dat dit kan, maar doordat het kastje volgens het systeem bij Soer-Vaartmans in huis staat, kreeg ze de brieven. Onder meer over de plaatsing van de slimme meter. ,,De brieven zijn niet voor mevrouw Soer-Vaartmans bedoeld. Ze moesten naar de gemeente verstuurd worden, maar door een systeemfout is dit niet gebeurd", zegt Doortje Stroosma, medewerker van Enexis.