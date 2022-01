Straks één grote zorgpartij voor revalidatie ouderen in regio Breda

Minder woningen verkocht in West-Bra­bant: ‘Mensen blijven zitten en knappen liever hun huis op’

BREDA/OOSTERHOUT - De spanning op de regionale woningmarkt lijkt af te vlakken. In Breda nam het aantal transacties in een jaar tijd af met een kleine 30 procent. In Oosterhout was dat 20 procent. ,,Mensen staken hun zoektocht naar een nieuwe woning en blijven zitten waar ze zitten’’, zegt Lennart van Oosterhout van de NVM.

