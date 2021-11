Straks een autotunnel, maar nu eerst een flitser op door ernstige ongevallen geteisterde Westerparkplaan

halloween Jong en oud griezelen en genieten van Halloween

BREDA/OOSTERHOUT - Op tal van plaatsen is dit weekeinde uitbundig Halloween gevierd, het feest aan de vooravond van Allerheiligen. Met name voor kinderen was het griezelen én genieten geblazen, maar ook bij oudere bezoekers liepen soms de rillingen over de rug...

