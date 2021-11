Straks een autotunnel, maar nu eerst een flitser op door ernstige ongevallen geteisterde Westerparklaan

Bredanaars produceer­den per persoon 146 kilo restafval in coronajaar en daar is de stad niet blij mee

BREDA - In het coronajaar 2020 hebben de inwoners van Breda per persoon 146 kilo aan restafval geproduceerd. Dat is twintig kilo meer dan burgemeester en wethouders hadden gehoopt.

31 oktober