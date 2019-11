Strafeis aanstaande in moordzaak Bredase drugsdealer Kaan Safranti

‘Overlast evenemen­ten in Breda onvermijde­lijk, maar slechts een paar keer per jaar’

21 november BREDA - Het is onvermijdelijk dat er mensen zijn die overlast ondervinden van evenementen in Breda. Bovendien is het bijna onmogelijk om geluidsoverlast te meten. Daarom kiest wethouder Daan Quaars (Evenementen, VVD) voor realisme: ,,We zullen zeggen: ‘U heeft overlast. Maar wij garanderen dat dit u maar een paar keer per jaar overkomt’.’’