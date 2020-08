Straf voor Zevenbergse garagehouder die zijn vrouw om het leven bracht blijft 12 jaar

Nieuwe vriend

W. las op 22 september 2016 in de telefoon van zijn vrouw verschillende berichten waaruit bleek dat zij een nieuwe vriend had. De dag erna belde hij 112, nadat hij wakker werd naast zijn overleden vrouw. Ze bleek te zijn gewurgd. Tegen de politie en later ook in de rechtbank zei de man dat hij zich niks kon herinneren van wat er was gebeurd.

Geheugenverlies

‘Red out’

Het hof heeft twee deskundigen gehoord naar aanleiding van het mogelijke geheugenverlies van de man. De vraag was of er sprake kon zijn van een zogenaamde ‘red out’. Een red out had ervoor kunnen zorgen dat de verdachte geen weet had van de gebeurtenissen waardoor hij ook geen controle had over zijn gedrag.