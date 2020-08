Straf voor Zevenbergse garagehouder die zijn vrouw om het leven bracht blijft 12 jaar cel

OM: Wendy Rikkers uit Zevenber­gen door haar man gewurgd

14 juli ZEVENBERGEN - Wendy Rikkers is in de nacht van 22 op 23 september 2016 gewurgd door haar echtgenoot Kees-Jan W. in hun woning in Zevenbergen. Dat is de stellige overtuiging van het Openbaar Ministerie op basis van de letsels op het lichaam en andere sporen. Op haar hals en neus zaten DNA-sporen van de verdachte. Het scenario dat zij zichzelf gewurgd zou hebben, heeft op dit moment geen enkele basis.