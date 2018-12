Straatrover (20) dreigt met vleesmes bij aanhouding in Breda

Rond 01.50 werd melding gemaakt van een straatroof op de Terheijdenstraat in Breda. De rover was daarna gevlucht in de richting van de Baliëndijk. Agenten die in de buurt aan het surveilleren waren, gingen richting die laatste locatie om te zien of zij de verdachte konden aanhouden. Zij kregen daarbij ook een signalement van de straatrover.



Eenmaal op de Baliëndijk aangekomen zagen de agenten een man lopen die aan de omschrijving voldeed. Voor ze hem konden aanspreken, sloeg de man op de vlucht. De agenten gingen te voet in de achtervolging. De verdachte probeerde via een aantal steegjes te ontkomen aan de politie. Hij probeerde zich ook te verstoppen in een portiek.