Straatintimidatie? Het overkomt bijna elke vrouw, ook in Breda

Pasgeboren baby'tje dood gevonden in vuilniszak in wijk Wernhouts­burg

12 mei WERNHOUT - In wijk Wernhoutsburg aan de Kleine Heistraat in Wernhout is woensdag laat in de middag een dode baby aangetroffen. Dat meldt de politie. Het zou gaan om een pasgeboren kindje.