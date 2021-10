Straathufters moeilijk aan te pakken met straatverbod

BREDA - Het is behoorlijk lastig om daders van straatintimidatie in Breda aan te pakken met een straatverbod. Dat meldt het college in antwoord op vragen van de VVD.

De VVD windt zich behoorlijk op over wat die partij 'straathufters’ noemt. ,,Veel, vooral jonge vrouwen, hebben regelmatig te maken met straatintimidatie in Breda", aldus de liberalen. ,,Dit maakt dat zij zich niet veilig voelen op straat. Dat is volstrekt onacceptabel.”

Verbod

In 2017 pleitte de VVD daarom al eens voor het opnemen van een verbod op straatintimidatie in de Algemene Plaatselijke Verordening. Een vergelijkbaar initiatief in Rotterdam bracht echter aan het licht dat zoiets juridisch niet houdbaar is. Neemt niet weg dat de VVD voorstander blijft van een keiharde aanpak.

De partij is blij dat er in Breda inmiddels bij Bo Diversity een meldpunt is voor slachtoffers van straatintimidatie, dat de gemeente bovendien het onderwerp breder aanpakt, bijvoorbeeld door een campagne op te starten om het tegen te gaan in het uitgaansleven, maar de partij wil eigenlijk liefst nog meer. ,,Als het aan ons ligt wordt elk instrument uit de kast gehaald dat er is.” Zoals een straatverbod.

Haken en ogen

Alleen, meldt het college: ,,Zo'n verbod kent nogal wat haken en ogen.” Immers: bij straatintimidatie is er doorgaans maar één verklaring. Die van het slachtoffer. Daarnaast is het vaak moeilijk om de dader(s) te achterhalen. En dan helpt het ook niet, dat er, al wordt er landelijk aan gewerkt, nog geen wet is die straatintimidatie verbiedt.

Betekent niet dat Breda stil zit. Naar aanleiding van meldingen is het cameratoezicht in het Valkenberg en op de route naar het station verlengd. In contact met partners als de NS en de horeca wordt gekeken hoe straatintimidatie samen verder is in te dammen.