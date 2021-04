Stormloop op kaartjes 538 in Breda

Veel animo voor duurzaam ‘hoofdpijn­plan’ aan Heikantse­straat

13 april PRINSENBEEK - Omwonenden zijn weinig enthousiast over het plan, toch zijn de zestien duurzame nieuwbouwwoningen van ontwikkelaar Vastlab aan Heikantsestraat in Prinsenbeek vorige week in de verkoop gegaan. De animo is groot, een flink aantal huizen is al verkocht of staat onder optie.